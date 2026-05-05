"Nos cambió la vida": Vecinos denuncian aumento de delincuencia y venta de drogas en barrio Jotabeche

05 may. 2026 - 13:45 hrs.

El barrio Jotabeche, ubicado detrás del terminal de buses de Santiago, enfrenta una crisis de inseguridad que ha transformado la vida de residentes y locatarios. Denuncian un aumento importante de la delincuencia, además del tráfico de drogas.

"Nos cambió la vida", comentó a Mucho Gusto Viviana, una vecina del sector, quien explicó que era un barrio tranquilo donde los niños podían salir a las calles a jugar. Sin embargo, ahora deben permanecer encerrados ante el temor de ser víctimas de la delincuencia.

El drama de vecinos del barrio Jotabeche

Agregó que los locales comerciales cierran temprano debido al miedo y la falta de seguridad, puesto que "estamos sobrepoblados de delincuentes".

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Sobre la misma, denunció la ausencia de patrullajes policiales y municipales, además de criticar la indiferencia de las autoridades municipales y nacionales, quienes no han dado soluciones efectivas.

Otro residente del barrio recalcó que después de las 7 de la tarde prefieren encerrarse en sus casas ante la presencia de delincuentes, narcotraficantes y rucos que han arrebatado el espacio público.

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