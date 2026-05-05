Lluvia en Santiago: Pronostican precipitaciones y ráfagas de viento de hasta 32 km/h

05 may. 2026 - 09:50 hrs.

El meteorólogo de Mucho Gusto, Jaime Leyton, se refirió al pronóstico de lluvias en Santiago y en la zona sur del país.

De acuerdo con el experto, las precipitaciones tendrán características de tormenta en algunos sectores del país.

Sistema frontal con viento

Primeramente, indicó que la lluvia llega esta jornada desde la Región del Biobío hasta la Región de Magallanes. Esta estará acompañada de tormentas eléctricas en Los Ríos.

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Sin embargo, será el miércoles cuando las precipitaciones lleguen a Santiago, en una jornada donde las extremas oscilarán entre los 9 °C y 19 °C.

Leyton detalló que el fenómeno meteorológico vendrá acompañado de vientos importantes, con rachas que podrían alcanzar hasta 32 kilómetros por hora.

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