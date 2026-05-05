Segunda jornada de formalización: Fiscalía solicita prisión preventiva para Joaquín Lavín León

05 may. 2026 - 12:50 hrs.

Durante la jornada de este martes, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva del exdiputado Joaquín Lavín León, en su formalización por delitos de falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil, fraude al Fisco y tráfico de influencias.

La fiscal Constanza Encina pidió la medida cautelar más gravosa, luego de señalar que los antecedentes recabados permiten establecer que, al menos desde el año 2015 al 2022, el esposo de Cathy Barriga rindió facturas ideológicamente falsas como gastos parlamentarios.

Joaquín Lavín León arriesga prisión preventiva

También solicitó prisión preventiva para Arnaldo Domínguez, su asesor de confianza y con quien habría elaborado esta estructura para defraudar al Congreso, junto con crear una empresa para recopilar bases de datos para campañas políticas de la UDI y luego enviar mensajes de texto.

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En la instancia, el tribunal decretó arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y la prohibición de comunicarse con los demás imputados al empresario Juan Silva, dueño de la imprenta MGG y Total Print, dedicadas a la elaboración de material gráfico de campañas y de facturas de Lavín.

Cabe recordar que la causa se desarrolla en paralelo a la investigación que involucra a Cathy Barriga, quien figura como imputada en indagatorias por irregularidades cometidas durante su mandato en la Municipalidad de Maipú.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

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