Lluvia en Santiago: ¿Cuántos milímetros caerán este miércoles en la Región Metropolitana?

06 may. 2026 - 09:50 hrs.

El meteorólogo de Mucho Gusto, Jaime Leyton, detalló la llegada de un sistema frontal a la Región Metropolitana, que dejará intensas lluvias y ráfagas de viento de hasta 25 km/h.

Las precipitaciones comenzarán a caer a las 13:00 horas de este miércoles y se prolongarán hasta las 22:00 horas, aproximadamente, de manera generalizada en la capital.

¿Cuántos milímetros de agua caerán en Santiago?

Leyton especificó que se prevé que este fenómeno meteorológico produzca una acumulación de 20 milímetros de agua lluvia en la Región Metropolitana.

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Si nos movemos a las comunas de Quilicura, Cerro Navia y Pudahuel, fluctuaría alrededor de los 15 milímetros, mientras que en el sector oriente hasta 22 milímetros.

Asimismo, especificó que la particularidad de estas lluvias es que tendrá chubascos; esto no implica una precipitación escasa, sino más bien precipitaciones con una intensidad variada.

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