A través del "Rey David": Los vínculos con la mafia china que salpican a Francisco Kaminski

06 may. 2026 - 11:15 hrs.

En abril de 2024, Carabineros dio uno de los mayores golpes al narcotráfico y a la mafia china tras allanar dos galpones en la región de O'Higgins, donde descubrieron cultivos con más de 4 mil plantas de cannabis. En ese momento, ni la propia policía imaginó que esta investigación salpicaría a Francisco Kaminski.

El ciudadano chino Xiaotong Wu cumplía un importante rol en la mafia Bang de Fujian, siendo el encargado del cultivo. Por lo mismo, al momento de levantar el secreto bancario de sus cuentas en BancoEstado y Banco Santander, se abrió una verdadera caja de pandora.

Kaminski, la "Operación Rey David" y la mafia china

Esto porque se encontró una transferencia por más de $27 millones a la empresa Compra y Venta Cintia Zapata Vásquez E.I.R.L, cuya dueña era precisamente Cintia Zapata, esposa de David Israel, empresario conocido como el "Rey David". En ese momento levantó sospechas el gran patrimonio de este último, que incluye siete vehículos, entre ellos un automóvil valorado en cerca de $130 millones.

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Es así como la investigación en torno a la mafia china abrió una nueva arista, la operación denominada "Rey David", donde Francisco Kaminski es sindicado como "brazo operativo" de una organización dedicada al lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas.

Precisamante, se especula que David Israel y Cintia Zapata podrían ser receptores de Wu, al mantener transferencias directas y conversaciones entre ellos.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

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