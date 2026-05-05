Informe de la PDI apunta a Francisco Kaminski como posible "brazo operativo" de red criminal

05 may. 2026 - 11:15 hrs.

Mega Investiga tuvo acceso en exclusiva a un informe de la Policía de Investigaciones (PDI) que revela que Francisco Kaminski habría sido un posible brazo operativo de una organización criminal investigada por delitos económicos.

Si bien el animador y locutor radial negó haber tenido negocios con David Israel Muñoz, el empresario automotriz investigado por tráfico de drogas y lavado de activos en la "Operación Rey David", el Informe Policial N°376 dice lo contrario.

Los chats que complican a Francisco Kaminski

El modus operandi de la agrupación era utilizar identidades de personas en situación de calle y adulterar sus datos personales para convertirlos en sujetos de crédito y así cometer acciones fraudulentas ante entidades financieras. El dinero obtenido de manera irregular habría sido lavado en una compra y venta de vehículos conocida como Cincar.

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El citado documento contiene conversaciones entre Kaminski y David Israel, donde incluso el exesposo de Carla Jara ofreció un vehículo con encargo por robo al empresario, quien habría aceptado, deslizando que podría realizar la transacción a través de su empresa que encubre delitos.

En otra conversación del 18 de enero de 2025, entre el locutor radial y el líder de la organización, se ve cómo se habrían desarrollado los negocios del animador, siendo este un captador de clientes.

De hecho, este informe de la PDI demostraría que Kaminski aparece incluso en una tabla de depósitos realizada por la empresa Cincar.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

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