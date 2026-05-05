¿Podría ser formalizado Francisco Kaminski? Sabas Chahuán analiza complejo escenario de locutor radial

05 may. 2026 - 12:05 hrs.

Sabas Chahuán, abogado y exfiscal nacional, abordó los nuevos antecedentes que complican a Francisco Kaminski en la denominada "Operación Rey David".

Un informe de la Policía de Investigaciones (PDI) posiciona al locutor radial como un "brazo operativo" de una organización criminal ligada a delitos económicos.

El complejo escenario judicial de Francisco Kaminski

Al respecto, Chahuán afirmó que el periodista podría eventualmente ser formalizado, considerando que la conclusión del informe policial es categórica y con escuchas telefónicas bastante comprometedoras.

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En la misma, mencionó que, de ubicar a los funcionarios de instituciones bancarias que se reunieron con Kaminski, la PDI y Fiscalía podrían robustecer sus pruebas.

No obstante, Chahuán indicó que "el problema es por qué se la va a formalizar a Kaminski, porque recordemos que hay lavado de activos, hay estafa, hay receptación, hay falsificación de instrumentos público y/o privado, y todo esto surge de una investigación por tráfico de drogas”.

En dicha línea, esbozó que lo más probable es que sea formalizado como "autor de lavado de activos, coautor de estafa o cómplice".

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

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