Durante la madrugada: Captan a hombre enmascarado caminando con un cuchillo por calles de San Miguel

07 may. 2026 - 11:05 hrs.

Un hombre enmascarado portando un cuchillo se pasea por las calles de la comuna de San Miguel, lo que mantiene en alerta a la comunidad y autoridades.

El 28 de abril pasado, a las 3:30 de la madrugada, un sujeto fue captado caminando por las solitarias calles con una máscara de color azul y un presunto cuchillo tipo carnicero.

Preocupación por sujeto armando en San Miguel

Según testigos, el desconocido recorrió varias cuadras con el arma blanca. En medio de su trayecto, se detuvo frente a la entrada de un edificio para luego esconderse tras un árbol, y desde allí apuntar a personas.

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Si bien no existen denuncias formales sobre ataques, desde la Municipalidad de San Miguel reconocieron haber recibido el video, por lo que aumentaron las rondas de seguridad ciudadana.

El hombre hasta ahora no ha sido identificado y sus motivaciones son igual de desconocidas. Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad de denunciar y así dar con el misterioso sujeto.

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