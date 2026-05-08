Gran incendio afecta a local comercial chino cerca de la Alameda: Se registran desvíos de tránsito

08 may. 2026 - 09:15 hrs.

Un gran incendio afecta a un local comercial cercano a la estación de Metro Unión Latinoamericana, lo que obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia.

El siniestro se registra a la altura de Libertad, donde equipos de un total de 18 compañías de Bomberos se encuentran desplegados para detener las llamas que generan una densa columna de humo que es visible desde distintos puntos de la capital.

Desvíos de tránsito por incendio

A raíz de lo anterior, los equipos de emergencia se vieron obligados a realizar desvíos de tránsito. Concretamente, el tránsito por Avenida Libertador Bernardo O’Higgins en dirección al poniente se encuentra suspendido a la altura de calle Libertad.

Mega

Según detallaron las autoridades, los vehículos son desviados por Avenida Ricardo Cumming hacia el norte y Avenida España al sur.

Carabineros detalló que el siniestro se desarrolla en un local comercial chino, que funcionaría como minimarket. De momento se desconoce si hay más locales afectados.

Todo sobre Mucho gusto