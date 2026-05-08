Caso María Ercira Contreras: Hallan sangre humana en cabaña de Fundo Las Tórtolas

08 may. 2026 - 11:16 hrs.

A casi dos años de la desaparición de María Ercira Contreras, nuevas diligencias podrían cambiar el rumbo de la investigación: el hallazgo de sangre humana encontrada en un inmueble.

Recordemos que la adulta mayor de 86 años desapareció en mayo de 2024, todo esto mientras compartía con su familia en el restaurante Fundo Las Tórtolas, en la comuna de Limache. Desde entonces, ninguna pista ha logrado explicar qué ocurrió esa tarde.

En las últimas semanas, la investigación volvió a activarse con nuevas diligencias, encabezadas por la Policía de Investigaciones y la fiscalía.

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Investigan sangre encontrada en casa de cuidador

El 28 de enero de este año, un equipo de expertos de la PDI llegó hasta el fundo. Allí revisaron cinco inmuebles y un vehículo, y fue precisamente en una de las cabañas donde se encontró el último hallazgo.

Según reveló La Tercera, al interior de la casa del cuidador Jacinto Ayala se halló sangre en un mesón artesanal de madera de color blanco dentro de la cocina.

Pese a confirmarse que los restos hallados corresponden a una persona, no se logra determinar de quién sería. Actualmente, está siendo sometida a análisis científicos para determinar su origen y su posible relación con la mujer.

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