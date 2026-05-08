"Una muestra ínfima": Así reaccionó Fundo Las Tórtolas tras hallazgo de sangre en cabaña de cuidador

08 may. 2026 - 12:40 hrs.

El Fundo Las Tórtolas de Limache reaccionó a las nuevas revelaciones que remecen el caso de María Ercira Contreras, a casi dos años de la desaparición de la adulta mayor.

Según se dio a conocer en La Tercera, y se abordó en Mucho Gusto, el pasado 28 de enero, un equipo de expertos de la Policía de Investigaciones (PDI) inspeccionó cinco inmuebles y un vehículo al interior del lugar.

Fue precisamente en la cabaña de Jacinto Ayala, cuidador, donde los policías encontraron sangre en un mesón artesanal de madera de color blanco.

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La respuesta de Fundo Las Tórtolas

Al respecto, desde el Fundo Las Tórtolas señalaron que "tomamos conocimiento de que hace varios meses, en una diligencia realizada por la policía, con nuestra aceptación voluntaria, se encontró una muestra ínfima de sangre en la mesa de la cocina de un trabajador".

"Un análisis posterior de especialistas ha concluido que su tamaño es tan reducido que resulta imposible establecer identidad, sexo, antigüedad o vinculación con alguien", agregaron.

En esa misma línea, indicaron que "tras múltiples diligencias realizadas por expertos, no existe ningún antecedente que relacione a nuestro personal con el caso".

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