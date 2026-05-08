Decretan prisión preventiva para Joaquín Lavín León por delitos de corrupción

08 may. 2026 - 13:34 hrs.

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó la medida cautelar de prisión preventiva para el exdiputado Joaquín Lavín León por los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de instrumento privado mercantil.

Tras cinco días de audiencia, el Ministerio Público y el Consejo de Defensa expusieron antecedentes que, para el juicio del juez Daniel Urrutia, fueron suficientes para acreditar los delitos que se le imputan al exparlamentario.

En ese sentido, afirmó que los antecedentes permiten establecer de forma provisoria que Lavín León utilizó una herramienta desarrollada con fondos públicos para la obtención de gestión de bases de datos electorales. Además, validó la acusación de fraude al fisco mediante el proveedor MMG, junto con plantear una red de corrupción.

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Su exasesor, Arnaldo Domínguez, también quedó sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva por los delitos de fraude al fisco, falsificación de instrumento privado mercantil, tráfico de influencias, cohecho, delitos tributarios y delitos electorales.

En ambos casos, se estableció un plazo de investigación de 90 días, tiempo en el cual deberán mantenerse en prisión preventiva.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

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