Emilia Dides se sincera sobre el "desafío emocional" de la maternidad: "Aunque lloren a escondidas"

08 may. 2026 - 11:15 hrs.

Para Emilia Dides, los tres meses que transcurrieron desde el nacimiento de su hija con Sammis Reyes han sido “los más mágicos” de su vida, “pero también los más desafiantes emocionalmente”.

La cantante se sinceró en sus historias de Instagram, donde confesó que sintió presión por lucir como una mamá perfecta, pero en realidad esta etapa ha sido “confusa, intensa y profundamente transformadora”.

“Amo compartir los momentos bonitos porque existen y me hacen feliz. Pero detrás de cada foto hay adaptación, cansancio, sensibilidad, cambios enormes y un corazón intentando hacerlo lo mejor posible”, dijo.

La reflexión de Emilia Dides sobre la maternidad

Emilia Dides dedicó sus palabras a las madres que, como ella, día a día enfrentan el desafío de la crianza. “Mientras aprendes a cuidar a un ser humano, también estás aprendiendo a convivir con una nueva versión de ti misma. Y a veces esa versión todavía no se reconoce del todo en el espejo”, expresó.

Instagram @emiliadides

Aunque a veces se siente fuerte y capaz, otras siente miedo y dudas: “creo que eso también es ser mamá. No hacerlo perfecto, sino hacerlo con amor”.

La exreina de belleza aseguró a las mamás que la siguen que “lo están haciendo mejor de lo que creen. Aunque estén cansadas, aunque lloren a escondidas, aunque a veces se sientan perdidas”. También destacó que todos los días cumplen su rol con amor a pesar de que “ser mamá no viene con instrucciones”.

“La maternidad no nos hace perfectas. Nos hace más humanas. Más sensibles. Más fuertes y también más vulnerables”, comentó. Finalmente, expresó sus más profundos sentimientos: “Mirar a tu hija o hijo y entender que, sin saber cómo, tu corazón ahora vive fuera de tu cuerpo”.

Instagram @emiliadides

Todo sobre Emilia Dides