"No tienes una vida": Cecilia Gutiérrez y su esposo responden duramente a acusaciones de Adriana Barrientos

08 may. 2026 - 09:30 hrs.

La periodista Cecilia Gutiérrez y su marido, Salvador Kochansky, respondieron este jueves a las acusaciones que realizó Adriana Barrientos.

Todo comenzó cuando la modelo aseguró en el programa "Zona de Estrellas" que Kochansky le habría sido infiel a su esposa con otras mujeres. Por si fuera poco, afirmó que el cientista político le habría enviado mensajes a ella que luego borró.

"En mi celular yo tengo mensajes que al día de hoy, 2026, los borró. Mensajes después de la medianoche de tu marido, mi amor", señaló Barrientos.

Frente a estas potentes declaraciones, Gutiérrez y su esposo salieron a responder con un video que se extiende por cerca de 10 minutos, donde incluso mostraron pantallazos del chat de Kochansky y Barrientos.

El chat que desmiente a Adriana Barrientos

"Efectivamente, en el 2022 yo contacté a Salva con la Adriana para que lo dejara entrar a un concierto en el Teatro Caupolicán, porque Adriana es muy amiga de uno de los dueños. Entonces le pedí que, por favor, le diera unas entradas", dijo la periodista.

En ese momento, mostró los pantallazos donde queda en evidencia que la propia Cecilia le pasó a su pareja el número de Barrientos para que se contactara con ella al llegar recinto.

"Después está la conversación que tiene él con ella, que también la vamos a compartir para que ustedes mismos evalúen si hubo un coqueteo, una palabra, una intención de algo más allá que un simple agradecimiento por haber entrado a un concierto", agregó.

Instagram @ceci.gutierrez

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Por su parte, Salvador aseguró sentirse sorprendido por la forma en que Adriana Barrientos expuso el tema, además de negar cualquier tipo de insinuación.

"Me parece muy lamentable, muy triste, esta situación. Ella da a entender, y dice, como que yo le hubiera mandado mensajes más de una vez, a altas horas de la madrugada, cosa que es absolutamente mentira", indicó.

Además, aseguró que Barrientos se toma de un mensaje que borró, el cual "probablemente ni ella lo vio", por lo que dijo no entender "por qué me quiere involucrar a mí con ella con algo que es falso".

Duro mensaje contra Adriana Barrientos

Por si fuera poco, comentó que el encuentro entre ambos no superó los 20 segundos y que ni siquiera se fueron juntos del concierto, pese a que ella le preguntó.

"Ella me dice si la puedo llevar... y yo le digo a mi amigo: 'Oye, esta cuestión no me da buena espina', y por lo mismo cuando pasan 10, 15 minutos, le digo 'nos fuimos, no podemos seguir esperando', porque no quería verme involucrado en una situación como esta", relató.

"Haces daño... encuentro que esto es realmente bajo, me sorprende que me involucren a mí, que quieran hacerle daño a la Ceci a través mío, ya que a través de su trabajo no lo puedan hacer", agregó.

"Yo sé que tú no lo entiendes porque sé que no tienes familia, no tienes vínculos reales, no tienes una vida fuera de la tele, no tienes amigos, no tienes relación con tu familia, no tienes hijos, y está bien, no te pido que lo entiendas, pero por lo menos respétalo”, lanzó Kochansky, interpelando directamente a Barrientos.

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