"Espero que Dios me perdone": El sentido mensaje de Adriana Barrientos para su fallecida perrita Asia

22 abr. 2026 - 09:30 hrs.

Adriana Barrientos vive una fecha muy especial que quiso conmemorar con un mensaje en redes sociales.

En noviembre de 2025 falleció Asia, la bulldog francés de la panelista de farándula. Esta partida dejó un profundo pesar en "la leona", quien constantemente la recuerda con fotografías en su cuenta oficial de Instagram.

Incluso evaluó posponer un procedimiento médico a causa del duelo en marzo pasado.

"Mi angelito..."

A raíz de un nuevo cumpleaños de su mascota, Barrientos hizo una publicación en la que se culpó por la pronta partida de su compañera.

"El 24 de abril sería su cumpleaños número 8, pero no la supe cuidar. Mi angelito, espero que Dios me perdone y volvernos a ver", escribió.

Instagram de @adrianabarrientosc

Sus seguidores se dividieron. Algunos apuntaron a que si no se cuenta con el tiempo necesario de cuidado, es mejor no tomar la responsabilidad de una mascota. Sin embargo, la mayoría le pidió no ser tan dura consigo misma, ya que le entregó comodidades y amor mientras estuvieron juntas.

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