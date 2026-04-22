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Gabriel liberará a Diana para que escoja a su verdadero amor en el capítulo 279 de El Jardín de Olivia

  • Por Marcela Paillape

En el avance del capítulo 279 de El Jardín de Olivia, Gabriel (Matías Oviedo) tendrá muchas dudas respecto a su relación con Diana (Nicole Espinoza) porque percibe la tensión existente entre Clemente (Pipo Gormaz) y ella. 

Pese a que la terapeuta le aseguró querer estar con él, Santana tendrá un acto de nobleza y le permitirá quitarse de encima la culpa y presiones. Si están en una relación, debe ser porque así lo desean y no por obligación.

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Clemente o Gabriel

"Yo entiendo que los sentimientos no se pueden controlar, pero me gustaría que tú te sintieras libre de elegir lo que dicte tu corazón y de estar con quien tú quieras", le dirá el expolicía.  

Diana y Santana
El Jardín de Olivia / Mega
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En esta línea, asegurará que "si esa persona es Clemente, bueno, yo no voy a saltar de alegría, pero lo puedo comprender".

Teniendo carta blanca, ¿qué es lo que decidirá Diana?  

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