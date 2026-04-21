"Estás arrastrando a mi hija...": Joaquín probará sus juegos mentales con Karina en el capítulo 279 de EJDO

21 abr. 2026 - 18:40 hrs.

En el avance del capítulo 279 de El Jardín de Olivia, Joaquín (Francisco Dañobeitia) buscará a Karina (Jacinta Rodríguez) para convencerla de no perseverar en su relación con Ignacia (Cota Castelblanco).

"Luis Emilio es probablemente la persona más peligrosa que vamos a conocer en toda la vida y me imagino que tú puedes intuir que es una pésima idea que la Ignacia y tú vuelvan a intentar estar juntas", mencionará a la artista.

Pero esta es una técnica que la pintora conoce muy bien: "Ay, Joaquín, por favor. ¡Es la clásica de Joaquín! Manipulando a todo el mundo para que hagan lo que él quiere".

El Jardín de Olivia / Mega

Berni será el principal argumento

En lugar de ofuscarse, Joaquín apelará a una válida preocupación de padre.

"Esto no tiene que ver conmigo; tiene que ver con mi hija. Mira, si a ti no te importa separar a una familia, yo no me puedo meter en eso, Karina. (...) Pero tú estás arrastrando a mi hija a un problema muy grande, a algo muy peligroso. Por favor, aléjate de la Ignacia".