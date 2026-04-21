El Jardín de Olivia - Capítulo 278: Diana y Santana caen en peligrosas manos

21 abr. 2026 - 18:10 hrs.

En el capítulo 278 de El Jardín de Olivia, Gabriel (Matías Oviedo) averiguó quién era el dueño del auto que se estacionó frente a la casa de los Guerrero. Probablemente se trataba de uno de los tipos que quiso atacar a Diana (Nicole Espinoza) y su familia.

Con el dato en mano, Santana y la terapeuta buscaron a Félix (Matías Schudeck) sin esperar una emboscada. Los dos terminaron secuestrados por el dúo de maleantes al servicio de Luis Emilio (Alejandro Trejo).

Gabriel les pidió liberar a Diana, tratando de hacer tiempo hasta que llegara la ayuda.

El Jardín de Olivia / Mega

Una dolorosa verdad

Gloria (Francisca Gavilán) visitó a Raúl (César Caillet) en la cárcel. Debía ser honesta con él: ya se descubrió cómo murió Ángela (Ana Domínguez) en realidad.

En lugar de enfurecerse por la injustia, el padre de Samuel (Simón Beltrán) se resignó y le suplicó a su cuñada no enfrentarse más a los Walker por el bien de sus hijos y el suyo propio.