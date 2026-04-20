El Jardín de Olivia - Capítulo 277: La viral denuncia de Ignacia

20 abr. 2026 - 18:10 hrs.

En el capítulo 277 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) se aseguró de acallar a todas las potenciales denunciantes ofreciéndoles dinero. Creía tener la situación controlada, hasta que Ignacia (Cota Castelblanco) intervino.

Su hija hizo un video en el que expuso las amenazas que ha recibido de su padre y el peligro que podría correr ella, su familia y los Guerrero por su culpa.

Aunque el registro no prueba nada, sí arruina su reputación en el mundo de los negocios. Enojado con Nacha, irrumpió en su departamento y tomó en brazos a la pequeña Berni para confrontarla. La joven recuperó a su hija y lo expulsó sin miramientos.

El Jardín de Olivia / Mega

Jessica quiere dejar de tener miedo

Vanessa (Begoña Basauri) se quedó sola porque todas las víctimas de Luis Emilio dieron un paso al costado. El problema es que su testimonio no basta para acreditar que Walker es un depredador de mujeres.

El fiscal Santibáñez (Claudio Ravanal) aseguró que si otra denunciante se suma, sí podrían marcar un precedente de conducta. Jessica (Ignacia Sepúlveda) tiene miedo, pero aún así, quiso sumarse a la investigación.