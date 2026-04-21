Usará a Berni para convencerla: Joaquín intentará alejar a Nacha de Karina en el capítulo 278 de EJDO

21 abr. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 278 de El Jardín de Olivia, Ignacia (Cota Castelblanco) admitirá cuáles son sus intenciones. Quiere volver a tener una relación con Karina (Jacinta Rodríguez) y se lo dirá de frente a Joaquín (Francisco Dañobeitia).



"Me muero de ganas de estar con la Kari", lanzará a su marido.

"Casi te matan, Ignacia, ¿no te bastó eso? ¿Tú te das cuenta lo que va a hacer tu papá cuando se entere de que te estás divorciando para estar con esa mina?", preguntará Undurraga para disuadirla de su separación a dos años de casados.

El Jardín de Olivia / Mega

El peligro que correría Berni

Para Ignacia la situación será insostenible y no hay vuelta atrás. Será entonces que Joaquín use a su propia hija para hacerla recapacitar.

"Tú ya no estás sola, Ignacia, tú eres mamá. Nosotros tenemos una hija y tienes que pensar en ella... si tú no te alejas de esa mina, tú vas a poner en peligro la vida de nuestra hija", dirá.