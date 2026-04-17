El Jardín de Olivia - Capítulo 276: Vanessa pierde la paciencia frente a Luis Emilio

17 abr. 2026 - 18:15 hrs.

En el capítulo 276 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) llega sorpresivamente hasta el departamento de Vanessa (Begoña Basauri), quien se encontraba con Jessica (Ignacia Sepúlveda).

Precisamente, durante esta conversación, Vanessa se cansa de las manipulaciones y engaños de Luis Emilio y lo encara frente a Jessica, quien termina por colapsar luego de que la periodista expulse al empresario de su hogar.

Asimismo, Ignacia (Cota Castelblanco) promete a Karina (Jacinta Rodríguez) que tiene un plan para que Luis Emilio ya no le haga nada a ella, ni a su familia.

El Jardín de Olivia / MEGA

Diana es clara con Clemente

Por otra parte, Diana (Nicole Espinoza) admite a Clemente (Pipo Gormaz) que, pese a que cada uno ha seguido con sus vidas, ella no lo ha podido olvidar, sentimientos que son compartidos por él.

De todas formas, Diana es clara con Clemente y le menciona que entre ellos no puede pasar nada mientras viva Luis Emilio, además de que no le puede hacer esto a Gabriel (Matías Oviedo).