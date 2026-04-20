"He venido a declarar": Luis Emilio enfrentará a sus denunciantes en fiscalía en el capítulo 278 de EJDO

20 abr. 2026 - 18:40 hrs.

En el avance del capítulo 278 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) querrá poner presión en sus denunciantes, quienes irán a fiscalía a declarar los vejámenes que sufrieron en manos del empresario.

La mayoría de las víctimas ya fueron contactadas para comprar su silencio, así que solo serán Vanessa (Begoña Basauri) y Jessica (Ignacia Sepúlveda) las que estén en esa sala cuando aparezca.

La versión de Luis Emilio

Acompañado de su abogado, Walker se adelantará al proceso y pedirá entregar su testimonio ahí mismo.

El Jardín de Olivia / Mega

"Espero no interrumpir. Supe que estoy siendo víctima de una conspiración en mi contra y he venido a declarar de manera voluntaria. Como cualquier ciudadano de a pie en este país, tengo todo el derecho a exponer mi verdad", aseverará.

¿Esta jugada podría cambiar el rumbo de la investigación que se teje en su contra?