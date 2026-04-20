"He venido a declarar": Luis Emilio enfrentará a sus denunciantes en fiscalía en el capítulo 278 de EJDO
En el avance del capítulo 278 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) querrá poner presión en sus denunciantes, quienes irán a fiscalía a declarar los vejámenes que sufrieron en manos del empresario.
La mayoría de las víctimas ya fueron contactadas para comprar su silencio, así que solo serán Vanessa (Begoña Basauri) y Jessica (Ignacia Sepúlveda) las que estén en esa sala cuando aparezca.
La versión de Luis Emilio
Acompañado de su abogado, Walker se adelantará al proceso y pedirá entregar su testimonio ahí mismo.Ir a la siguiente nota
"Espero no interrumpir. Supe que estoy siendo víctima de una conspiración en mi contra y he venido a declarar de manera voluntaria. Como cualquier ciudadano de a pie en este país, tengo todo el derecho a exponer mi verdad", aseverará.
¿Esta jugada podría cambiar el rumbo de la investigación que se teje en su contra?Ve el capítulo en