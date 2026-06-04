Caerá en la trampa: Luis Emilio preparará siniestra sorpresa para Clemente en el capítulo 311 de EJDO

04 jun. 2026 - 18:15 hrs.

En el avance del capítulo 311 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) recibirá la ubicación de Olivia (Violeta Silva). Se tratará de la misma parcela en la que estuvo apenas días atrás.

El ambiente desolado del lugar le dará mala espina a Walker, quien será incapaz de encontrar a su hija en las habitaciones de la casona. Entonces, alguien lo llamará por teléfono.

"Papá, ¿dónde estás? Estoy acá en la plaza esperándote, la plaza al lado del colegio, donde me dijiste que me ibas a venir a buscar", dirá Olivia (Violeta Silva) desde un lugar completamente diferente al pactado con los secuestradores.

El Jardín de Olivia / Mega

Una muerte inesperada

¿Por qué le harían ir a un sitio distinto? Mientras Clemente camina por el lugar se encontrará con el cadáver de Lalo Acosta (Jorge Denegri), a quien ultimaron con varios disparos en el pecho.

Luis Emilio (Alejandro Trejo) lo contactará en ese preciso instante para decirle "ojo por ojo, Clemente. Lo único que te pedí fue que me ayudaras. Ahora estarías en tu casa, regaloneando con Olivia, recortando florcitas de papel y horneando galletitas, pero no. Tu odio hacia mí fue mucho más fuerte, ¿no es cierto?".