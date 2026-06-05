El Jardín de Olivia - Capítulo 311: El crimen de Lalo Acosta

05 jun. 2026 - 18:10 hrs.

En el capítulo 311 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) salió de la cárcel con renovadas energías y dispuesto a vengarse de todos los que complotaron para meterlo —justificadamente— en la cárcel.

La prensa lo esperaba en las afueras de la cárcel y ante ellos dio una sentida declaración, mientras en silencio calculaba cada paso para aplastar a sus hijos y la familia Guerrero.

El Jardín de Olivia / Mega

La primera víctima

Clemente (Pipo Gormaz) fue a la parcela donde retenían a Olivia (Violeta Silva) porque la iban a liberar. Sin embargo, encontró la casona completamente vacía. Inesperadamente, recibió una llamada de su padre para ir a una habitación en específico.

En ella estaba Eduardo "Lalo" Acosta muerto a causa de varios disparos en el pecho.

"Ojo por ojo, Clemente. Lo único que te pedí fue que me ayudaras. Ahora estarías en tu casa, regaloneando con Olivia, recortando florcitas de papel y horneando galletitas, pero no. Tu odio hacia mí fue mucho más fuerte", dijo Luis Emilio con saña.