El Jardín de Olivia - Capítulo 311: El crimen de Lalo Acosta
En el capítulo 311 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) salió de la cárcel con renovadas energías y dispuesto a vengarse de todos los que complotaron para meterlo —justificadamente— en la cárcel.
La prensa lo esperaba en las afueras de la cárcel y ante ellos dio una sentida declaración, mientras en silencio calculaba cada paso para aplastar a sus hijos y la familia Guerrero.
La primera víctima
Clemente (Pipo Gormaz) fue a la parcela donde retenían a Olivia (Violeta Silva) porque la iban a liberar. Sin embargo, encontró la casona completamente vacía. Inesperadamente, recibió una llamada de su padre para ir a una habitación en específico.Ir a la siguiente nota
En ella estaba Eduardo "Lalo" Acosta muerto a causa de varios disparos en el pecho.
"Ojo por ojo, Clemente. Lo único que te pedí fue que me ayudaras. Ahora estarías en tu casa, regaloneando con Olivia, recortando florcitas de papel y horneando galletitas, pero no. Tu odio hacia mí fue mucho más fuerte", dijo Luis Emilio con saña.Ve el capítulo en
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