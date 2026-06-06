Lágrimas, celos y cuentas pendientes: Los momentos que marcaron infartante adelanto de Volverías con tu ex? 2

06 jun. 2026 - 08:30 hrs.

El próximo lunes 8 de junio, después de Reunión de Superados, tendremos el súper estreno de Volverías con tu ex? 2 y ya tenemos imágenes exclusivas de lo que será el primer capítulo.

Recordemos que 10 exparejas ingresaron al nuevo reality de Mega para probar su amor ¿Seguirán separados como antes del encierro o renacerán sentimientos que tenían guardados?

Tonka Tomicic y Julio César Rodríguez serán los encargados de conducir este nuevo programa que estamos seguros que dará que hablar.

¿Qué momentos llamaron la atención del adelanto de Volverías con tu ex? 2?

1. El reencuentro de las exparejas

En el pulmón del mundo, la selva amazónica de Perú, las exparejas se reencontrarán, luego de no verse en meses o incluso años, en algunos casos. Algunos de los famosos se saludarán cariñosamente, otros se mostrarán bastante serios y también habrá peleas por las situaciones que quedaron sin solucionar cuando terminaron.

Volverías con tu ex? 2

Los participantes llegarán de tres formas diferentes al lugar, a través de saltos desde helicópteros, descensos vertiginosos y encuentros en la selva en completa desnudez.

2. Dormirán en la selva

Las sorpresas no cesarán y las exparejas tendrán el difícil desafío de pasar la noche en la selva, lugar donde tendrán que ingeniárselas para hacer fuego para entrar en calor y dormir a la intemperie. El frío podría provocar acercamientos que desatarán confesiones de alto calibre.

3. El primer conflicto amoroso

Ya en la bienvenida de los participantes, Valentina Torres, más conocida como Guarén, se enfrascará en una tensa conversación con Estefanía Marquis, pues sabe que tuvo un romance con Nicolás Solabarrieta.

La artista enfrentará entre lágrimas al exfutbolista, quien le intentará explicar qué fue lo que pasó realmente con su compañera.

Volverías con tu ex? 2

4. Una pregunta que pondrá en jaque a una mujer

El reencuentro entre Daniel Valenzuela y Yamila Reyna generará reacciones. Luego de que el locutor le reproche el quiebre a la comediante, le preguntará si sigue enamorada de Américo, artista con el cual tuvo una relación que terminó de la peor manera.

5. La primera competencia física

Según pudimos ver, las mujeres permanecerán encerradas en una estructura de madera, la cual está en el agua, mientras que los hombres se tendrán que desatar de un tronco y seguir un recorrido, para poder liberarlas. En la prueba, tendremos fuertes caídas, como la de Nicole Moreno y complejas descompensaciones, como la de Claudio Rojas.

Volverías con tu ex? 2

6. Un ritual que dejará confesiones

Otro de los momentos que marcaron este compacto es el ritual donde las exparejas realizarán confesiones de alto impacto, como infidelidades, mentiras e inseguridades que detonaron quiebres.

¿Cuándo podremos ver más? El próximo lunes 8 de junio, después de Reunión de Superados, será el estreno de Volverías con tu ex? 2.

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