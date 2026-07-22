Hermana de Austin Palao rompe el silencio y lo defiende tras polémicas en el reality: "No es machismo"

22 jul. 2026 - 12:50 hrs.

En los primeros capítulos que estuvo Austin Palao en Volverías con tu ex? 2, lanzó polémicas declaraciones y ahora, su hermana salió a defenderlo.

Recordemos que en la primera conversación con Daniel Valenzuela y Yamila Reyna, el peruano cuestionó la forma de vestirse de Flavia Laos y también, ninguneó su carrera como artista.

Posteriormente, fue consultado sobre su relación con Fran Maira y él aseguró que no habían tenido nada serio, solamente algunos encuentros.

Las palabras de la hermana de Austin Palao

En conversación con LUN, Lorelein Palao aseguró las palabras de su hermano sobre Flavia Laos habían sido sacadas de contexto, pues ella lo conocía mejor que nadie.

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"Él nunca ha usado el calificativo vulgar, hay una diferencia entre hacer una prohibición y dar una opinión. Eso es totalmente diferente de prohibir y decir que él no iba a salir con ella si vestía tal. Eso nunca pasó. Esto no es machismo", expresó.

Y con respecto al ninguneo de la carrera de su expareja, la comunicadora dijo "Ahí también eso no se contextualiza, él en los clips estaba terminando una idea que se vio en el capítulo extendido. Cuando ellos recién comenzaron su relación, Austin tenía una carrera musical viento en popa, es él quien le dice a Flavia que retome la músca y que canta precioso. Mi hermano siempre ha impulsado que ella también esté en este rubro".

Finalmente, Lorelein Palao se refirió a la relación de Austin Palao con Fran Maira: "Él no la negó, ellos salían. Hay un tema cultural en esto. Ellos salieron unos meses y nosotros, los peruanos, nos tomamos un tiempo para salir y luego está la petición para ser enamorados".