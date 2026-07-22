Exparticipante de Volverías con tu ex? y amigo de Álvaro Ballero lo defendió de las críticas: "Él ya declaró"

22 jul. 2026 - 10:50 hrs.

Durante los últimos días, Álvaro Ballero ha recibido varias críticas por diversas situaciones que han ocurrido en Volverías con tu ex? 2.

Algunos de los conflictos que ha protagonizado el comunicador están relacionados directamente con Ludmila Ksenofontova, pues no han logrado entenderse en el encierro.

Por ejemplo, la última pelea que tuvieron fue porque la patinadora realizó un sensual baile junto a Kaoto, mientras él no estaba en esa fiesta.

El apoyo de Óscar Garcés

Ahora, Óscar Garcés alzó a través de su cuenta de Instagram y realizó una defensa hacia su amigo, Álvaro Ballero, con quien se conocieron hace más de 20 años en el reality Protagonistas de la Fama.

"Aparecieron las polillas... Qué curiosa la cantidad de excompañeros que ahora tienen tanto que decir sobre Álvaro. Por si se les pasó el detalle, él ya declaró y dio su versión. Y lo hace a diario", expresó.

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También, el actor hizo un llamado a no teorizar sobre posibles problemas de salud mental: "Y ya que estamos, dejen los diagnósticos de salud mental para los profesionales. Porque opinar es gratis, pero diagnosticar por redes no los convierte en expertos. Nunca les molestó a ustedes que otros que encima conocenos hagan jucios . Tiren buena onda".