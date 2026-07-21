"¿Cómo se dice vino en tu lenguaje?": Pascual Fernández recuerda icónica cita con Rubí Galusky

21 jul. 2026 - 17:00 hrs.

El galán de la primera temporada de Volverías Con Tu Ex? Pascual Fernández recordó su icónica cita con Rubí Galusky donde la chica le pregunta por cómo se dice "vino" en su lenguaje.

Y es que la joven chilena hacía referencia a que en España se habla con un sonsonete diferente al chileno, pero confundió todo y comenzó a preguntar si en su lenguaje la palabra vino se decía de otra forma.

La situación, en su momento, tuvo bastante repercusión entre el público, quienes se reían de esta situación y de lo respetuoso que fue Pascul, manteniendo la postura en todo instante tras escuchar: "¿Cómo se dice vino en tu lenguaje?".

Pascual Fernández recuerda cita de Volverías Con Tu Ex?

"Mi cita más surrealista", escribió el español, y agregó "que no se olvide este momento", aprovechando el trend donde distintas personas recuerdan videos o momentos que no quieren olvidar.

De inmediato, una usuaria dijo a Pascual que fue muy amoroso en dicho instante, ya que cualquier otra persona se habría burlado de la pregunta que estaba realizando Rubí.

A esto, el español aclaró que él no es así, así que no se podría haber burlado de lo que estaba escuchando de la joven chilena.

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