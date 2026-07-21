"Los cuernos siempre me han servido...": La provocadora publicación de Coté López tras quiebre con Lucas Lama

21 jul. 2026 - 17:50 hrs.

Ya no van más. Se confirmó el quiebre entre Coté López y Lucas Lama, tras la filtración de comprometedores chats que revelarían una presunta infidelidad. Sin embargo, la empresaria quiso tomarse esta situación con humor en redes sociales.

Cabe recordar que comenzaron a circular pantallazos del creador de contenido hablando con otra mujer, dando a entender que estaba soltero. "Emigré", "tú crees que me atrevería a hablarte si no fuera verdad", se lee en la captura.

A raíz de la divulgación de los mensajes, el portal Infama se comunicó con la ex de Luis Jiménez para saber si seguían en pareja. Ella respondió con un escueto "c’est fini", que en español significa "se acabó".

Instagram de @infama.cl

Pero en lugar de echarse a morir por una desilusión amorosa, Coté López decidió usar esta situación a su favor con una fotografía en la que se rió de sí misma y se llevó varios aplausos en el camino.

En un retrato en blanco y negro, la influencer posó mirando directamente a cámara con mirada desafiante y una corona sujeta por dos trenzas que se elevan a modo de cachos.

Fiel a su estilo directo, comentó en la publicación de su cuenta de Instagram: "¡Los cuernos siempre me han servido para afirmar mejor mi CORONA bebé! Thank u next".

Gissella Gallardo, Perla Ilich, Daniela Nicolás, Vale Saini y otros 33 mil seguidores le dieron "me gusta" al post.

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