Hija recién nacida de Wilma González tuvo que pasar a quirófano: "Lloró muy poquito y cicatrizó bien"

21 jul. 2026 - 16:30 hrs.

Wilma González cumplió uno de los sueños de su vida al convertirse en madre por segunda oportunidad, luego de dar a luz a Martina hace un mes.

Y es que Wilma ya tenía al adolescente Noah, quien nació de una relación previa y que considera como su padre a Gonzalo Egas. Sin embargo, en esta ocasión Wilma cumplió un sueño que tenía desde hace años con su actual pareja, Nicolás Seguel.

Por lo mismo, las redes de Wilma se volcaron a Martina, quien durante los últimos días se vio sometida a un proceso para arreglar parte de su boca.

Wilma González lleva a su hija al quirófano

Precisamente, en el video, la española relató que su hija pasó por una frenectomía: "Es una incisión chiquitita en el frenillo, que está debajo de la lengua para permitir un mejor rango de movimiento".

La exchica reality recalcó que esta operación se realiza bajo recomendación médica y luego de una evaluación donde se determina que está afectando la lactancia, alimentación y, más adelante, el habla.

Por otra parte, en la descripción del video, Wilma entregó más detalles de lo que ocurría. "Desde que Martina nació, la lactancia fue a libre demanda, pero había tomas que duraban casi una hora y, aun así, al poco tiempo volvía a pedir pecho. Durante el día estaba prácticamente siempre conmigo y por las noches se despertaba muchísimo", explicó.

Al buscar a profesionales, detectaron que su hija tenía el frenillo corto, por lo que debía pasar a una frenectomía. "Prácticamente no sangró, lloró muy poquito, cicatrizó muy bien y ahora seguimos con los ejercicios mientras aprende un nuevo patrón de succión", recalcó la española.

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