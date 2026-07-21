Un misterio atrapante: Mira el primer adelanto de La Mujer de la Mansión, la nueva teleserie vertical de Mega

21 jul. 2026 - 11:15 hrs.

A inicios del siglo XX, una ingenua y enamorada mujer se va a vivir con su marido a una antigua casona, pero los fantasmas del pasado le revelarán que nada es como creía. Esta es la premisa de La Mujer de la Mansión, la nueva historia de MegaShorts.

Protagonizada por Vivianne Dietz y Nicolás Oyarzún, la ficción de época vuelve a uno de los géneros clásicos de la narrativa: el suspenso. Tras las exitosas Salvando a Ema y Sofía en Peligro, el Área Dramática de nuestro canal vuelve con su tercera teleserie vertical que promete mantener la tensión de principio a fin.

¿De qué tratará La Mujer de la Mansión?

Javiera (Vivianne Dietz) se mudará a la antigua casa de su marido, el doctor Emiliano Cox (Nicolás Oyarzún). La propiedad llevaba tiempo abandonada tras la trágica muerte de su primera mujer, Eloísa (Gabriela Labra).

La Mujer de la Mansión / Mega

El ama de llaves a cargo es la severa Inés (Paola Volpato), quien vigila la mansión y es la confidente de todos los secretos de su patrón. Por esa razón, no permitirá que nadie indague en el oscuro misterio que se esconde tras esas cuatro paredes.

Lo que parecía un idílico matrimonio, pronto comenzará a desmoronarse para Javiera, quien sentirá una extraña presencia en su nuevo hogar que la llevará a escarbar en el pasado de su esposo.

MegaShorts es un formato desarrollado especialmente para plataformas digitales por el Área Dramática de Mega que encabeza Quena Rencoret.

La producción muy pronto estará disponible en Mega Go.

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