Los pantalones de la discordia: Outfit de Emilia Dides dividió opiniones entre los seguidores de la cantante

15 jul. 2026 - 10:00 hrs.

Emilia Dides realizó un video junto a Inna Moll en TikTok, pero más que la colaboración de las dos reinas de belleza, toda la atención de sus seguidores se enfocó en una prenda de vestir.

"Toda rubia necesita su morena", titulaba el registro en el que ambas representantes de Chile en Miss Universo sonreían a cámara. Dides vestía un pantalón de mezclilla azul oversize, pero que levantó algunas cejas entre su fanaticada.

Emilia Dides recopiló algunos de los mensajes que recibió, en los que la criticaron por usar ropa tan ancha considerando su esbelta figura.

"Emilia, esos pantalones te quedan horribles. Teniendo cuerpo, altura y dinero, demás te puedes poner algo que te quede bien", dijo un usuario y otro comentario dijo: "Sácate esos pantalones, por favor. Te quedan muy mal".

Aunque algunos no estuvieron de acuerdo con su elección de outfit, otras seguidoras defendieron y alabaron su estilo y la cantante les agradeció: "Es que yo l@s amooooo".

"Que se ponga más de esos pantalones", "amando los pantalones de la Emi", "divinos los pantalones" y "lo que se pongan... divinas", sostuvieron sus seguidores, apoyando el estilo rupturista de Dides.

Instagram de @emiliadides

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