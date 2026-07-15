"Me quedé sin lucas": Otakin recuerda dura crisis económica y la promesa que terminó cumpliendo

15 jul. 2026 - 08:30 hrs.

Otakin recordó este martes uno de los momentos más difíciles de su vida, cuando debió realizar una rifa debido a su situación económica.

A través de su cuenta de Instagram, Rodrigo Fernández mostró el video de 2022 donde anunciaba una rifa con el objetivo de reunir dinero para el arriendo y comprar mercadería.

El difícil momento de Otakin

"Estoy bastante cagado, me quedé sin lucas para este mes", reconoció aquella oportunidad.

"El tema de los videos estuvo súper malo y la verdad es que hay que comer, hay que pagar arriendo, hay que hacer tantas cosas que, bueno, hice esta rifa y estoy sorteando un Jack Daniels", agregó.

Tras ello, Otakin señaló que "es solamente por ahora, después voy a estar en la cima. Quizás voy a ser famoso algún día".

Mientras que en la descripción del video, el exparticipante de El Internado explicó que "fue un momento de mierda, pero me hizo más fuerte. Con este video me di cuenta de que tenía buen sentido del humor, que podía hacer un guion y convencer a muchas personas sobre algo”.

"Hoy a 4 años de este video, lo abrazo con fuerza y me emociono al escuchar que ya sabía que iba a lograrlo y ayudar a los demás. Solo lo subo para decirles que se puede. No se rindan, por la chucha", añadió Otakin.

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