¿Por qué Ponchi culpaba a Matilde de la muerte de Coke en Reúnion de Superados?

06 jun. 2026 - 10:30 hrs.

Durante esta semana vimos los lamentos y remordimientos que distintos personajes de Reunión de Superados sintieron al enterarse de la muerte de Coke (Diego Muñoz).

Una de las reacciones más desgarradoras fue la de Ponchi (Amanda Milos), quien, al enterarse de la muerte de su padre, se encerró en sí misma y comenzó a culpar a Matilde (Ignacia Baeza) de la partida de Coke.

Ante esto, Domingo (Beltrán Izquierdo) pidió a su madre que subiera a hablar con su hermana, quien estaba muy mal.

Por esto Ponchi culpaba a Matilde

Precisamente, la abogada sube hasta la pieza de Ponchi e intenta conversar con su hija. Sin embargo, Ponchi la rechaza de inmediato y la comienza a culpar.

Entre los argumentos de la niña se puede destacar que la acusó de echar a Coke de la casa aún cuando él se quería quedar con su familia. Asimismo, recalca que Matilde está más obsesionada con su nueva relación con Juan de Dios (Jorge Arecheta) que con lo que pasaba Coke.

Al escuchar a su hija, Matilde se siente muy afectada. No obstante, logra recomponerse y afirmar a su hija de que esto no es así; al contrario, ella sufre mucho por la muerte de su expareja.

Todo sobre Reunión de Superados