Clemente escapará de la policía y pedirá la ayuda de Diana para cuidar de Oli en el capítulo 312 de EJDO

05 jun. 2026 - 18:15 hrs.

En el avance del capítulo 312 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) saldrá corriendo de la parcela porque la policía lo estará buscando. Desesperado, necesitará la ayuda de Diana (Nicole Espinoza) para que vele por Olivia (Violeta Silva).

"Era una trampa, Diana. Mataron a Acosta. Llegué al lugar y la Oli no estaba... solo el cuerpo de Acosta, muerto. Mi papá lo mandó matar y ahora me quiere inculpar a mí".

Diana querrá comunicarse con Gabriel (Matías Oviedo), él podría saber cómo salvar a Clemente, pero antes que pensar en sí mismo, este padre querrá que Guerrero busque a su hija y la proteja mientras él se esconde.

El Jardín de Olivia / Mega

Una llamada a Oli

Para tranquilizar a la niña, Walker le hará una llamada, excusándose de no ir a buscarla. "¿Pasó algo que no me quieras decir?", preguntará ella.

Luego, el sonido de unas sirenas se colará en el audio, dando señales a Clemente para huir.