¿Podría quedarse sin empresa? Joaquín le dará malas noticias a Luis Emilio en el capítulo 346 de EJDO

28 jul. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 346 de El Jardín de Olivia, la denuncia de Vanessa (Begoña Basauri) tendrá graves consecuencias para Luis Emilio (Alejandro Trejo), quien verá peligrar su estabilidad en el Grupo Walker Capital.

Joaquín (Francisco Dañobeitia) le advertirá que su suerte está echada: "¿Usted cree que que a los ejecutivos les interesa que los asocien con un abusador de mujeres, que más encima ya estuvo una temporada dentro por homicidio?".

"Nadie quiere estar asociado..."

Con soberbia, Luis Emilio mirará en menos las posibles acciones del directorio, después de todo, él es el accionista mayoritario del conglomerado y no se lo van a arrebatar de las manos.

El Jardín de Olivia / Mega

"Si el prestigio de la empresa está en juego, por supuesto que lo puedes sacar a patadas por la puerta trasera. Como están los tiempos, Luis Emilio, nadie quiere estar asociado a un abusador de mujeres", insistirá Undurraga.

Pero la mera posibilidad de perder la compañía pondrá de los nervios a Walker y amenazará a su director ejecutivo: "Tú no me vas a hacer esto, mier...".