Vanessa revivirá el horror: Luis Emilio le hará escalofriante visita en el capítulo 312 de El Jardín de Olivia
En el avance del capítulo 312 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) irá a la bodega donde retienen a Vanessa (Begoña Basauri). Esta será una de sus primeras paradas tras recuperar la libertad.
Walker querrá vengarse de la periodista por ser una de las mujeres que se atrevió a denunciarlo y que desató la bola de nieve que terminó con él en la cárcel.
"Linda, preciosa, qué gusto verte. No sabes cuánto te extrañé durante mi encierro", dirá mientras se acerca a Vanessa. Ella estará amarrada a una silla, sin posibilidad de defenderse y le suplicará para que la deje ir.Ir a la siguiente nota
¿Franco hará algo?
"Yo no quiero darte problemas. Mi intención es que pases un momento agradable junto a mí", responderá Luis Emilio con malicia mientras Riesco teme repetir el espanto que vivió tiempo atrás.
A lo lejos, Franco (Emilio Edwards) observará la escena y se pondrá el pasamontañas. ¿Estará dispuesto a intervenir para rescatar a Vanessa o dejará que su jefe dé rienda suelta a sus perversiones?Ve el capítulo en