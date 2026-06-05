Vanessa revivirá el horror: Luis Emilio le hará escalofriante visita en el capítulo 312 de El Jardín de Olivia

05 jun. 2026 - 18:30 hrs.

En el avance del capítulo 312 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) irá a la bodega donde retienen a Vanessa (Begoña Basauri). Esta será una de sus primeras paradas tras recuperar la libertad.

Walker querrá vengarse de la periodista por ser una de las mujeres que se atrevió a denunciarlo y que desató la bola de nieve que terminó con él en la cárcel.

"Linda, preciosa, qué gusto verte. No sabes cuánto te extrañé durante mi encierro", dirá mientras se acerca a Vanessa. Ella estará amarrada a una silla, sin posibilidad de defenderse y le suplicará para que la deje ir.

El Jardín de Olivia / Mega

¿Franco hará algo?

"Yo no quiero darte problemas. Mi intención es que pases un momento agradable junto a mí", responderá Luis Emilio con malicia mientras Riesco teme repetir el espanto que vivió tiempo atrás.

A lo lejos, Franco (Emilio Edwards) observará la escena y se pondrá el pasamontañas. ¿Estará dispuesto a intervenir para rescatar a Vanessa o dejará que su jefe dé rienda suelta a sus perversiones?