¡Cercados por Félix y el "Rucio"! Santana y Diana estarán en grave peligro en el capítulo 278 de EJDO

20 abr. 2026 - 18:15 hrs.

En el avance del capítulo 278 de El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) y Gabriel (Matías Oviedo) caminarán por una pequeña calle de la capital.

Los dos andarán con reserva y mirando en todas direcciones hasta encontrarse directamente con Félix (Matías Schudeck). El matón se subirá a su auto para perseguirlos, mientras la pareja corre lo más rápido que puede en la dirección contraria.

¿El final de Santana y Diana?

Ambos se subirán a su vehículo para escapar, pero mientras retroceden, el "Rucio" (Sebastián Saguz) les cortará el paso.

El Jardín de Olivia / Mega

Sin posibilidad de maniobrar, el excomisario y la terapeuta se verán rodeados de los delincuentes, quienes avanzarán pistola en mano.

Diana tendrá terror, segura de que los van a matar, mientras que Santana le rogará tener calma.