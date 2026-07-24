"La única forma de pararlo no es la cárcel": Diana llegará a triste conclusión en el capítulo 344 de EJDO

24 jul. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 344 de El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) quedará profundamente afectada tras saber que el taller de Karina (Jacinta Rodríguez) se quemó mientras ella estaba en su interior.

Esto marcará el quiebre de las férreas convicciones de la terapeuta, quien siempre abogó por hacer justicia a través de la ley y no por mano propia.

Ella fue quien detuvo a Vanessa (Begoña Basauri) de dispararle a Walker cuando tuvo la oportunidad y persiguió a Clemente (Pipo Gormaz) el día en que golpeó a su padre al interior de la cárcel.

El Jardín de Olivia / Mega

Una dolorosa verdad

Con Gabriel (Matías Oviedo) se desahogará. "Todos tenían razón, menos yo. Fui una ilusa, una tonta".

"Gabo, la única forma de parar a este viejo no es la cárcel. Nada va a parar a ese viejo malnacido, ¡nada! Nada más... solamente alguien alguien que lo mate", dirá. Sin embargo, ¿estará dispuesta a ser ella quien tire del gatillo para acabar con el empresario?