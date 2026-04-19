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Una nueva contendiente por la corona: Mariane Kiss es la representante de Miss Universo Los Ángeles 2026 Instagram de @dra.mariane_kiss

Una nueva contendiente por la corona: Mariane Kiss es la representante de Miss Universo Los Ángeles 2026

  • Por Mega

Mega es el canal de Miss Universo Chile 2026, concurso que sigue en búsqueda de las mujeres más bellas del país. Los Ángeles ya tiene a su candidata y se trata de Mariane Kiss

De 36 años y odontóloga de profesión, Mariane se define como "una mujer apasionada por el crecimiento personal y por desafiarse constantemente para ser una mejor versión de sí misma".

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"Creo que cada etapa de la vida tiene su propia belleza, y que los desafíos nos permiten aprender, crecer y descubrir de lo que realmente somos capaces", señaló en su cuenta de Instagram oficial (@dr.mariane_kiss).

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La noche de este sábado 18 de abril se realizó la coronación y, tras ser elegida ganadora, declaró en redes sociales que "aún no lo puedo creer". 

"Gracias por todo el cariño que me han dado en este proceso, de verdad lo sentí muchísimo. ¡Oficialmente representaré a mi querido Los Ángeles! Se viene una etapa muy linda, estoy muy emocionada", agregó. 

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