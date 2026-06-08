Logró su liberación: Franco tuvo una brillante idea para salvar a Vanessa de Luis Emilio en EJDO

08 jun. 2026 - 18:00 hrs.

En el capítulo 312 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) quería despachar a Franco (Emilio Edwards) para quedarse a solas con Vanessa (Begoña Basauri) y "disfrutar" de la velada.

Barraza sabía la historia de la periodista con Walker y no permitió que el empresario se aprovechara de ella por una segunda vez. Por eso, aprovechó que su jefe se desvestía para tomar el teléfono de Vanessa y simular una llamada.

Le advirtió que se trataba de Ignacia (Cota Castelblanco), la que ya había llamado todo el día anterior. "Se va a preocupar, pensando que le pasó algo. Lo último que necesitamos ahora es que se pongan a buscarla y usted se meta en más problemas", recomendó.

El Jardín de Olivia / Mega

Vanessa debe guardar silencio

Tras reflexionar por unos momentos, el padre de Clemente (Pipo Gormaz) se acercó a la periodista: "Tú fuiste donde Joaquín con amenazas muy preocupantes. Si cometes la torpeza de ventilar que él me está ayudando a recuperar mi empresa... si eso se llega a saber, tendré que hacerte otra visita y no será tan cordial como esta".

Como Vanessa prometió que no hablaría, finalmente Walker tomó la decisión de liberarla.

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