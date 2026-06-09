Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 6: Incendios en Santiago Centro

09 jun. 2026 - 17:10 hrs.

En este nuevo capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, el equipo del programa se volcó a terreno para registrar un incendio en una galería comercial de calle Chacabuco que citó a voluntarios de Bomberos para controlar las llamas.

Pero no fue el único incidente de la jornada, ya que otro siniestro comenzó en horas de la mañana en barrio Yungay. Se trataba de una antigua casona que cedió en su estructura y que congregaba a cerca de 50 residentes.

La municipalidad trasladó a los afectados a un albergue cercano para brindarles comida, ropa y alojamiento durante la emergencia, considerando que esta semana se pronostican lluvias en la capital.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

Los expertos en el panel de Carmen Gloria: Fuerte y Claro hicieron énfasis en la precariedad de las viviendas y la falta de cumplimiento de normativas urbanísticas y de seguridad, lo que aumenta el riesgo de tragedias. En tanto, desde la municipalidad y Bomberos continúan con el peritaje para descubrir las causas del siniestro.

Y en "Algo bueno pasa en Chile", Carmen Gloria Arroyo recordó que Fundación Abrázame está en una campaña para reunir fondos para regalar experiencias, paseos y momentos de alegría a más de 400 niños, niñas y adolescentes que pasarán sus vacaciones de invierno en sus 24 residencias de protección.

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