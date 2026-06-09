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Incendios en Santiago Centro este martes: Una casona antigua y una galería comercial consumidas por el fuego

  • Por Marcela Paillape

La jornada de este martes comenzó con un incendio en una antigua casona del barrio Yungay, cuya estructura colapsó, dejando a su paso dos personas lesionadas y una desaparecida. 

Denuncias de los vecinos indican que las condiciones de hacinamiento y subarriendo de piezas contribuyeron a que se provocara el derrumbe tras el siniestro. 

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Sin embargo, las compañías de Bomberos de la capital volvieron a ponerse en marcha con un segundo incendio, que esta vez afectó a una galería comercial en la Alameda con calle Chacabuco cerca de las 13:00 horas, lo que provocó un corte total de tránsito de Alameda al poniente en avenida Brasil y avenida Ricardo Cumming.

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Bomberos activaron tres alarmas y trabajan para controlar el fuego.

El llamado de las autoridades es que los peatones y automovilistas no transiten por los alrededores por posibilidades de derrumbe.

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