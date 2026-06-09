Incendios en Santiago Centro este martes: Una casona antigua y una galería comercial consumidas por el fuego
La jornada de este martes comenzó con un incendio en una antigua casona del barrio Yungay, cuya estructura colapsó, dejando a su paso dos personas lesionadas y una desaparecida.
Denuncias de los vecinos indican que las condiciones de hacinamiento y subarriendo de piezas contribuyeron a que se provocara el derrumbe tras el siniestro.
Sin embargo, las compañías de Bomberos de la capital volvieron a ponerse en marcha con un segundo incendio, que esta vez afectó a una galería comercial en la Alameda con calle Chacabuco cerca de las 13:00 horas, lo que provocó un corte total de tránsito de Alameda al poniente en avenida Brasil y avenida Ricardo Cumming.Ir a la siguiente nota
Bomberos activaron tres alarmas y trabajan para controlar el fuego.
El llamado de las autoridades es que los peatones y automovilistas no transiten por los alrededores por posibilidades de derrumbe.
ALERTA DE TRÁNSITO (15:20). Se mantiene el corte total de Alameda al poniente en Av. Brasil, Av. Ricardo Cumming, debido a control de incendio en edificio comercial altura de Chacabuco. Se recomienda a peatones NO transitar hacia este perímetro #Santiago pic.twitter.com/zoTk5OEsZt— TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) June 9, 2026
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