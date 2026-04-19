"Fue muy regalón mío": Madre de Julio César Rodríguez conmovió al animador con especial video
Por
Marcela Paillape
Only Friends tuvo de invitado a Julio César Rodríguez, quien se incorporó a Mega como nuevo animador y director creativo del canal. En medio de esta bienvenida, el programa quiso darle un emotivo presente: un video protagonizado por Eliana Sierra, su madre.
Revisando fotos de infancia del periodista, señaló que su hijo "se crió con mucha ternura, con mucho amor; él es el niño de toda la familia. Lo regaloneaban todos. Fue muy regalón mío".
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"Todas las noches nos tomábamos una taza de leche cuando era chico. Él estudiaba, leía, era cariñoso, él era de piel, le gustaba que lo hiciera en cariño, él era de entregar amor también.Mi hijo es capaz. Todo lo que hace, lo hace bien".
Por último, quiso darle ánimos en este nuevo desafío profesional: "Querido hijo, te deseo lo mejor en tu carrera y en todo lo que empieces. Te quiero mucho, te amo, tu mamá".
Visiblemente emocionado, el animador reflexionó sobre el fuerte vínculo que tiene con su madre.
"Cuando tienes una infancia tan difícil, tú maduras antes, tú creces antes. Te das cuenta de las cosas antes y entiendes que hay una persona ahí que nunca te va a fallar, que nunca te va a defraudar. Mi madre que me apoyó en todo, fue mi cómplice en todo y yo la acompañé permanentemente también", afirmó.