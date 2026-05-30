"Es correcto lo que dije": Paty Maldonado defiende su polémica entrevista con Luis Miguel en 1984

30 may. 2026 - 23:10 hrs.

En este capítulo de Only Friends, Paty Maldonado explicó la polémica entrevista que realizó a Luis Miguel cuando era tan solo un niño.

Precisamente, en 1984, Paty vivió uno de los momentos de su carrera, ya que tuvo la oportunidad de entrevistar a un joven Luis Miguel de 12 años.

Sin embargo, la entrevista pasó a la posteridad porque la cantante nacional le preguntó al mexicano qué pensaba hacer con su vida cuando la voz cambiara y no pudiera seguir cantando de la misma forma.

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Paty Maldonado explica su entrevista con Luis Miguel

"A ver, tal vez no eran exactas las palabras; es correcto lo que dije, mas no la forma", expresó Paty, y agregó que los cantantes infantiles por lo general pierden el registro durante la adolescencia.

En esa línea, Maldonado aclaró que ella pensó lo mismo con Luis Miguel, ya que cantaba muy fluido, cristalino, pero esto no pasó.

De igual forma, mencionó que Luisito Rey, padre del joven cantante, estaba muy enojado por las preguntas en ese momento, además de tener demasiado control sobre el niño, lo que era peligroso.

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