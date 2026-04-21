"Estoy cansada que los hombres me mientan": Javiera confrontará a Manuel por Tere en el capítulo 113 de RDS

21 abr. 2026 - 23:30 hrs.

En el avance del capítulo 113 de Reunión de Superados, Javiera (Daniela Ramírez) vivió muchas decepciones con Max (Álvaro Espinoza). Por eso es que no se tomó bien los rumores del beso entre Manuel (Mario Horton) y Tere (Elisa Zulueta).

Para despejar dudas, la empredendora le preguntará directamente a Morales cuando lo encuentre en el estacionamiento del colegio: "¿Tú todavía sigues enganchado a la Tere?".

Sorprendido por la pregunta, el publicista responderá de inmediato con la verdad que "no. Pero Javi, si te lo he dicho un montón de veces: no, no me pasa nada con ella".

Reunión de Superados / Mega

Las viejas heridas de Javiera

Sin embargo, no es eso lo que le contaron Pili (Paloma Moreno) y Alessandra (Julieta Bartolomé).

La experiencia le enseñó a ser precavida, así que Javiera querrá respuestas más concretas: "Entonces, ¿por qué me dijeron que te diste un beso con la Tere? Manuel, estoy cansada que los hombres me mientan".