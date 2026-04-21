¡Peligro en El Jardín de Olivia! Félix y el "Rucio" capturaron a Diana y Santana a plena luz del día

21 abr. 2026 - 18:00 hrs.

En el capítulo 278 de El Jardín de Olivia, Santana (Matías Oviedo) descubrió la patente de un auto relacionado al atentado fallido contra los Guerrero.

Siguiendo la pista y acompañado de Diana (Nicole Espinoza) fue a investigar, encontrándose de frente con Félix (Matías Schudeck) y el "Rucio" (Sebastián Saguz), los criminales a sueldo que trabajan para Luis Emilio (Alejandro Trejo).

Provistos de armas, los delincuentes redujeron y secuestraron a la pareja.

El Jardín de Olivia / Mega

Cae el brazo armado de Luis Emilio

Félix quería liberarlos porque presentía que la policía les seguía los pasos. El "Rucio", en cambio, quería deshacerse de ambos y "hacer bien la pega" en vista de la buena paga que les llegaría de Walker.

Mientras se demoraban en decidir, los excompañeros de Santana allanaron la vivienda. Gabriel entregó previamente su localización a los detectives y pidió refuerzos en caso de que las cosas se complicaran. Ese gesto previsor les salvó la vida.