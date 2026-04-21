"No hay justicia para nosotros": Raúl perdió toda esperanza de salir de la cárcel en El Jardín de Olivia

21 abr. 2026 - 17:55 hrs.

En el capítulo 278 de El Jardín de Olivia, Gloria (Francisca Gavilán) visitó a Raúl (César Caillet) en la cárcel porque tenía que contarle lo que descubrieron sobre Ángela (Ana Domínguez) y su muerte.

La revelación de que Luis Emilio (Alejandro Trejo) fue el verdadero responsable de la partida de su esposa lo dejó destrozado.

"Yo te juro que estamos haciendo todo lo posible por llegar a la justicia y hacer que él pague", le dijo Gloria. Sin embargo, Guerrero ya perdió toda esperanza de que alguien los ayude.

El Jardín de Olivia / Mega

Raúl piensa en su familia

"A estas alturas, está claro que no hay justicia para nosotros. Tenemos que aprender a vivir con eso. Trataron de matarte en tu propia casa a ti y a mis hijos. ¿Ese es el precio que tú estás dispuesta a pagar por esa justicia que nunca va a llegar? Gloria, ya fue. Hay cosas que no se pueden cambiar", afirmó con resignación.

Tras esto, Raúl le rogó que siga adelante con su vida por el bien de Diana (Nicole Espinoza), Samuel (Simón Beltrán) y Karina (Jacinta Rodríguez).