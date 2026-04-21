El Jardín de Olivia consigue su rating más alto a la fecha con la arremetida contra Luis Emilio

21 abr. 2026 - 12:15 hrs.

El episodio de ayer de El jardín de Olivia no solo fue impactante desde la trama, con la denuncia de Ignacia (Cota Castelblanco) contra los crímenes de su propio padre, Luis Emilio (Alejandro Trejo). También se transformó en un hito dentro de la teleserie, como el capítulo más visto a la fecha con un promedio definitivo de 840.391 personas por minuto.

En ese horario, Chilevisión obtuvo 256.934, Canal 13 246.781 y TVN 244.340 personas por minuto.

En lo que va de abril, la historia de Diana (Nicole Espinoza) y Clemente (Francisco Gormaz) ha tenido su mes con mayor rating, con un promedio de 705.665 personas por minuto.

El Jardín de Olivia / Mega

Lo que viene en la exitosa teleserie de Mega

En las próximas semanas se verá cómo los tres hijos de Luis Emilio, Clemente, Ignacia y Bastián (Alonso Quintero), desarrollan su plan para denunciar los crímenes y abusos de su padre, mientras él sigue usando la violencia y los chantajes para mantener su poder.

El jardín de Olivia es una teleserie del Área Dramática de Megamedia, dirigida por Quena Rencoret.

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