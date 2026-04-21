De Osorno a Concepción: Así va la mudanza de Rocío Toscano y su familia

21 abr. 2026 - 15:00 hrs.

La actriz Rocío Toscano está llevando a cabo un proceso de mudanza desde Osorno, ciudad en la que vivió en los últimos años, a Concepción.

Y es que Toscano es pareja de Agustín Ambiado, futbolista que pertenecía a la plantilla de Provincial Osorno, pero que durante las últimas semanas pasó a Lota Schwager en la región del Biobío, por lo que Rocío tomó sus cosas y decidió acompañarlo en esta nueva aventura.

Sin embargo, lo estresante de esta situación es que Rocío está embarazada, por lo que ha sido un período un poco complejo, según confesó ella.

Así va la mudanza de Rocío Toscano a Concepción

A través de Instagram, Rocío demostró con un collage de fotografías cómo ha sido el proceso del cambio, y es que en cada una de estas postales se puede ver cómo desarmaron cosas para trasladar y llegar a su nuevo destino.

"Literal mis hijos tienen 5 años y me he mudado cinco veces, prácticamente un año por ciudad", expresó Toscano, y agregó que vivió un año en Estados Unidos, otro en Osorno, de regreso a Santiago, vuelta a Osorno y ahora se viene Concepción.

Instagram

Previamente, Toscano había hablado sobre la mudanza y entregó un mensaje muy preciso a las mujeres embarazadas: "Un consejo muy sabio... nunca, pero nunca lo intenten, ni lo hagan, mudarse estando embarazadas. No, mucho menos si tienen mellizos, no lo hagan".

"Sé que son cosas propias del embarazo, pero a una como que igual le juega la mente, ¿cachai?, muchos dolores de espalda, extrañamos mucho a Agustín, que está en Conce jugando; nosotros estamos acá en Osorno y he avanzado la mudanza, hay un eco en este living medio agonizante", expresó en dicha ocasión.

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